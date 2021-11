Un téléviseur 4K à gagner dans la boutique Free Mobile

En achetant un smartphone TCL 20 SE dans la boutique en ligne de Free Mobile, vous pouvez participer à un concours pour remporter… une TV 4K.

Un téléviseur TCL est à gagner chaque semaine, dès maintenant et jusqu’au 31 décembre prochain dans la boutique Free Mobile. En achetant le TCL 20 SE, smartphone d’entrée de gamme avec écran XXL proposé à 149€ chez Free Mobile, vous aurez ainsi le droit de participer d’office à un grand tirage au sort permettant de gagner un téléviseur QLED de 56 pouces de la même marque. Une fois votre commande réalisée, il faudra suivre les instructions présentées sur cette page pour tenter votre chance. Vous pouvez participer jusqu’au 14 janvier prochain une fois votre smartphone acheté.

Il y’aura du stock à faire gagner, puisque le fabricant annonce en effet “une TV TCL 55C725 55 pouces à gagner chaque semaine” pendant un mois et demi environ. Concernant le modèle mis en jeu, sa valeur annoncée est de 699€, en embarquant android TV mais aussi une compatibilité HDR, 4K et Dolby atmos notamment. De l’avis de plusieurs connaisseurs du milieu, si le modèle n’atteint pas les capacités d’un téléviseurs premium, il permet l’accès à la technologie QLED à un prix plus abordable, ainsi que notamment une compatibilité de choix pour les gamers ayant basculé sur la nouvelle génération de consoles grâce à ses trois ports HDMI 2.1.