Un nouvel opérateur passe sur le réseau Orange et vise un public bien plus large

L’opérateur mobile virtuel Lebara passe chez Orange pour son réseau mobile et entend désormais s’adresser à tout le monde.

Changement de stratégie. Jusqu’à présent opérateur virtuel spécialisé dans les appels vers l’international avec la promesse de tarifs avantageux, Lebara devient en effet un opérateur de réseau mobile virtuel autonome avec la vocation de ratisser bien plus large. Il s’agit de cibler de “nouveaux profils de consommateurs sur le marché national”, explique-t-il. C’est également l’occasion d’un changement de réseau mobile. Lebara passe en effet de celui de Bouygues Telecom à celui d’Orange.

Fondé en 2001, Lebara conserve toutefois une partie de son ADN, avec toujours sa formule caractéristique “pas d’engagement, pas de facture, pas de RIB”, mais également les appels illimités vers 43 destinations inclus dans des forfaits mobiles allant de 20 à 100 Go. L’opérateur virtuel propose par ailleurs des petits forfaits 2 heures à 2 euros pour 30 jours et appels/SMS/MMS illimités + 2 Go à 4,99 euros pour 30 jours, mais sans l’intégration des appels vers l’international.