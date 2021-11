Free Mobile : nouveau record pour la 5G de l’opérateur

Les records s’enchaînent chez Free Mobile, avec un le cap des 1100 Mb/s moyens dépassés.

Le combo 5G et agrégation des fréquences 4G de Free continue de faire des émules. Aujourd’hui les abonnés de l’opérateur peuvent dépasser les 400 Mb/s dans près de 50 villes. Selon notre partenaire RNC Mobile, les 40 débits les plus rapides enregistrés sur son application dépassent actuellement les 500 Mbits/s grâce notamment à l’agrégation des fréquences 4G et 5G. Le Xiaomi Poco F3 et son mode performance continue de faire des étincelles : un utilisateur de ce smartphone avait déjà décroché un record le 4 novembre dernier avec 1093.17 Mb/s à Palaiseau, au sud-ouest de Paris, et cette fois encore, c’est sur un mobile qu’un nouveau cap a été dépassé.

L’utilisateur Haojy sur Twitter dévoile en effet ce matin avoir atteint un débit de 1145,40 Mb/s en download, avec un pic atteint à 1232 Mb/s, battant ainsi deux records en un, sur le débit moyen et sur un pic maximal. Une belle performance donc, qui devrait cependant encore une fois être dépassée, puisque Free a déjà annoncé qu’à terme, ses débits 5G pouvaient atteindre 3 fois ceux de la 4G. Cette mesure a été enregistrée sur l’application RNC Mobile que vous pouvez télécharger sur le Play Store.

Nouveau record #rncmobile sur un nouveau point de test. (Mode performance du Xiaomi Poco F3 activé) pic.twitter.com/nAm7A5eFlE — Haojy (@Haojy2) November 20, 2021

