Totalement fibrés : Free envoie reprend la main sur les recrutements, la 5G en force, Thomas Reynaud en exclu, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission, nous revenons ce soir sur les résultats de différents opérateurs, avec Free qui remonte la pente, et la réaction exclusive de Thomas Reynaud, le Directeur Général de Free. L’opérateur de Xavier Niel bât aussi des records sur le déploiement de la 5G et améliore sa Freebox Pop avec une mise à jour ; Et vous retrouverez toutes les rubriques habituelles, nos coups de coeur de la semaine et plein d’autres infos….

