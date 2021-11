Apple va aider les utilisateurs à réparer eux-mêmes leur iPhone ou leur Mac

Apple annonce un accès simplifié aux manuels de réparation, outils et pièces détachées d’origine pour permettre aux utilisateurs s’en sentant capables de dépanner eux-mêmes leurs produits.

“Nous proposons désormais une option à celles et ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations”, explique Apple. La firme à la pomme vient en effet d’annoncer la mise en place d’un programme Self Service Repair s’adressant “aux profils techniques ayant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques”.

Aux clients se sentant capables de procéder à leurs propres réparations, Apple donnera ainsi accès aux manuels, outils et pièces détachées d’origine. Il sera ainsi possible de consulter le manuel de réparation, puis de passer commande des pièces détachées d’origine et des outils nécessaires sur le site Apple Self Service Repair.

“Pour la clientèle dans sa très grande majorité, le recours à un service de réparation professionnel faisant intervenir des équipes techniques certifiées utilisant des pièces détachées d’origine Apple reste le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation”, souligne le géant américain.

Les iPhone et Mac pour commencer

Le programme concernera dans un premier temps les gammes iPhone 12 et iPhone 13, avec plus de 200 pièces détachées et outils mis à disposition, avant d’être étendu à la gamme de Mac équipés de puces M1. Il sera proposé début 2022 aux USA, puis étendu à d’autres pays tout au long de l’année, précise Apple. Et d’ajouter que, dans la phase initiale, Self Service Repair se concentrera sur les éléments les plus couramment dépannés, tels que l’écran, la batterie ou l’appareil photo. Après réparation, les utilisateurs auront par ailleurs la possibilité de renvoyer les composants usagers en vue d’un recyclage. Ils recevront alors un bon d’achat.