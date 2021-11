Smartphone : Samsung ouvre les vannes pour One UI 4, OnePlus se la joue rétro

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : le déploiement de l’interface One UI 4, le OnePlus Nord 2 5G proposé en édition Pac-Man et le Realme GT Neo2 qui s’aventure en Europe.

En début de semaine, Samsung a annoncé le déploiement de son interface One UI 4 basée sur Android 12 en version finale. Celle-ci profitera dans un premier temps aux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Elle fera ensuite son chemin jusqu’aux smartphones des séries Galaxy S20 et Galaxy Note10, mais aussi jusqu’aux modèles pliables Fold et Flip. Quelques modèles Galaxy A ont aussi été annoncés éligibles.

OnePlus a annoncé une édition Pac-Man de son smartphone OnePlus Nord 2 5G. Elle reprend les caractéristiques techniques du modèle original (SoC Dimensity 1200-AI, écran AMOLED 90 Hz, capteur photo 50 Mégapixels, batterie 4 500 mAh et charge 65 Watts), avec un packaging, un design et des contenus aux couleurs de la célèbre licence du jeu vidéo. Proposé dans une unique configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition coûte 529 euros.

“Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition réaffirme l’engagement de OnePlus à offrir une expérience novatrice et significative à notre communauté toujours plus large. Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition bénéficie de toutes les caractéristiques incroyables du Nord 2, qui sont tant appréciées de notre communauté, avec en plus une coque personnalisée qui est une ode au jeu vidéo emblématique PAC-MAN”, », explique Pete Lau, fondateur de OnePlus.

Realme a annoncé l’arrivée de son smartphone GT Neo 2 en Europe. Pour rappel, il s’équipe d’un SoC Qualcomm Snapdragon 870, d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz, d’un triple capteur photo 64 + 8 + 2 Mégapixels à l’arrière, d’un capteur 16 Mégapixels pour les selfies et d’une batterie 5 000 mAh supportant la charge 65 Watts. Des configurations 8/128 et 12/256 Go reviendront à 469,99 et 549,99 euros.