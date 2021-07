Test du TCL 20 SE disponible chez Free Mobile : notre avis sur ce smartphone XXL à petit prix

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test du TCL 20 SE, un smartphone disponible chez Free Mobile proposant un écran XXL pour moins de 150 euros. Nous l’avons testé pendant une semaine. Voici notre avis à son sujet.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques du TCL 20 SE qui s’affiche à 149 euros dans la boutique Free Mobile dans sa version 64 Go.

Fiche technique du TCL 20 SE :

Processeur : octa-core jusqu’à 1,8 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 460)

Mémoire vive : 4 Go de RAM

Écran : dalle IPS 6,82 pouces avec une définition 1 640 x 720 pixels

Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure

Stockage : 64 ou 128 Go en UFS 2.1 (extensible par carte MicroSD)

Gestion SIM : un logement Nano-SIM dédié et un logement hybride/Nano-SIM dans un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41

Compatibilité 5G : non

Quadruple capteur photo au dos (organisation en ligne) :

16 + 5 + 2 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 115 degrés + macro + portrait)

Capteur photo à l’avant : 8 Mégapixels dans une encoche goutte d’eau

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche supérieure)

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 802.11n

Connectivité Bluetooth : version 5.0

NFC : oui

Batterie : 5 000 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 18 Watts (bloc 10 Watts inclus dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales au dos

Patchs de sécurité installés durant notre test : avril 2021

Dimensions : 172,08 x 77,14 x 9,1 millimètres

Poids : 206 grammes

Un smartphone très grand format

Au premier abord, le TCL 20 SE est énorme. Pas étonnant avec son écran de 6,82 pouces et un format à la limite d’une petite tablette tactile. La finition plastique, le large menton et l’encoche goutte d’eau au niveau de l’écran rappellent de leur côté le positionnement entrée de gamme de ce smartphone.

Concernant la préhension, le TCL 20 SE nécessitera les deux mains, surtout si les vôtres sont dans la moyenne. La coque de protection fournie ne sera pas de trop, tant le smartphone glisse facilement et le dos accroche les traces de doigts. Si vous êtes de nature maladroite, ce sera toujours un plus.

Posé sur la table, notre ami n’est pas trop bancal, grâce à un bloc photo arrière ne dépassant pas trop. Le léger désagrément disparaît même totalement avec la coque de protection. Tant mieux, au regard des prestations photo (nous y reviendrons plus loin).

Pas de Full HD+, pas de double haut-parleur stéréo

Malgré les possibilités de réglage et d’optimisation offertes par le fabricant dans un outil “NXTVISION”, l’écran d’un smartphone à 150 euros reste l’écran d’un smartphone à 150 euros. On doit ainsi se contenter de la définition HD+ sur une diagonale assez conséquente, tirer un trait sur le taux de rafraichissement au-delà des 60 Hz et composer avec l’encoche un peu intrusive pour le capteur photo frontal. À cela s’ajoutent un rendu un peu terne en termes de couleurs et un manque de luminosité parfois pénalisant en extérieur. Bref, un grand écran offrant une expérience assez moyenne.

Côté son, pas de double haut-parleur stéréo. Le son sort uniquement de la tranche inférieure. On a revanche quelque chose d’assez puissant et n’agressant par les oreilles. C’est toujours ça. Toujours au chapitre de l’audio, le mini-jack est de la partie, positionné au niveau de la tranche supérieure.

Beaucoup de capteurs photo, mais pas d’étincelles

Le TCL 20 SE est la preuve que la quantité ne fait pas tout. Il a beau proposer cinq capteurs photo en tout, dont quatre au dos et un à l’arrière, les clichés sont loin d’être convaincants. Ils sont même souvent décevants. Les couleurs ne sont pas respectées, donnant une impression de filtre vintage, et les détails manquent cruellement, avec une impression de bouillie de pixels. Sans compter ce mode ultra grand-angle imposant le format 4/3. Ne parlons même pas du mode nuit, tout simplement absent.

En amusant, il y a ce mode “Ai Colour” permettant d’avoir le sujet en couleur et l’environnement en noir et blanc. En intelligent, il y a ce flash désactivé d’office dès lors de la batterie est faible.

Ci-dessous, une photo en extérieur en partant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom 4x (en numérique) :

Deux photos avec le mode macro (“Super macro”, dans le menu “Plus”) :

Une photo avec le mode portrait (‘Portrait”, dans la barre d’options en bas) :

Un selfie avec le mode Ai Colour (‘Ai Colour”, dans la barre d’options en bas) disponible à l’arrière comme à l’avant :

Deux photos de nuit (oui, ça pique) :

Dual-SIM, mais pas de 5G

Le TCL 20 SE supporte la 4G, y compris sur la bande 700 MHz pour les abonnés Free Mobile, et propose une gestion dual-SIM. Il faudra par contre choisir entre gestion dual-SIM et extension mémoire, en raison d’un emplacement hybride Nano-SIM/MicroSD.

Ci-dessous, les débits obtenus en intérieur :

Puis ceux mesurés en extérieur :

Un manque de réactivité perceptible

Avec le processeur octa-core 1,8 GHz apporté par le chipset d’entrée de gamme Snapdragon 460 et couplé à 4 Go de mémoire vive, le TCL 20 SE ne brûle pas le bitume. Il est plutôt à la traîne. On le sent lors de la navigation dans l’interface, avec un manque de réactivité, et dans les jeux, avec un manque de fluidité vous transformant en proie facile dans un jeu tel que Call of Duty Mobile. Au moins notre ami ne chauffe-t-il pas de manière dérangeante, même lors d’une bonne session de jeu avec les options graphiques au maximum des possibilités.

Pour les amateurs de benchmarks, l’outil Disk Speed indique 222 Mo/s en écriture et 262 Mo/s en lecture pour la mémoire interne. Pas catastrophique, mais pas foufou non plus.

Une charge longue…. très longue

Avec sa configuration modeste adossée à une batterie 5 000 mAh, le TCL 20 SE passe aisément la journée et se dirige même tranquillement vers la seconde journée. Une sérénité au quotidien sans la nécessité de se restreindre.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 22h24 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 22h19 avec 10 % :

3 heures et 55 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

1 heure et 10 minutes de jeu avec le son du smartphone

Consultation et alertes Gmail / Twitter

Pas mal de surf sur Internet

5 appels voix, dont 2 longs

Photos

13 mises à jour d’applications

2 téléchargements d’application

10 minutes de partage 4G

Tests de débit

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Une batterie 5 000 mAh et un support de la charge 18 Watts, c’est plutôt chouette à moins de 150 euros. Malheureusement, le smartphone n’est fourni qu’avec un chargeur 10 Watts (5V/2A). Autant dire qu’il faut être patient, très patient, pour faire le plein avec une telle capacité de batterie. Encore plus dur quand vous avez goûté au confort des charges 30 et 65 Watts.

Ci-dessous, un suivi de charge :

19h45 : 13 %

19h50 : 16 %

19h55 : 19 %

20h12 : 32 %

20h34 : 48 %

20h53 : 61 %

21h12 : 74 %

21h22 : 81 %

21h31 : 86 %

21h47 : 93 %

21h51 : 95 %

22h06 : 98 %

22h10 : 99 %

22h24 : 100 %

Une interface logicielle vraiment intéressante

Le smartphone est fourni avec le système d’exploitation Android 11.

On note quelques fonctions pratiques, dont :

Le mode à une main pour simuler un écran de 3,5, 4, 4,3 ou 4,5 pouces

Le mode écran scindé à activer par glissement depuis le multitâche

La fenêtre flottante à activer par glissement depuis le multitâche

La barre latérale à solliciter depuis la petite barre transparente sur le bord de l’écran

La gestion avancée des gestes tactiles

Le mode sombre

Le mode jeu

L’outil d’optimisation (icône Optimiser) pour libérer la mémoire

Il y a aussi quelques logiciels installés dans le cadre de partenariats commerciaux, dont les populaires Facebook et Netflix. Rien d’exotique en somme. Vous ne pourrez pas les désinstaller, par contre.

Concernant enfin la partie sécurité, nous avions les patchs d’avril 2021 à la suite d’une mise à jour de 877,4 Mo. Quant à la reconnaissance faciale et au lecteur d’empreintes digitales au dos, ils ont bien fonctionné du début à la fin. La première solution de déverrouillage se montre juste un peu moins rapide que la seconde.

VERDICT

Sous la barre des 150 euros, où les concessions s’annoncent nombreuses pour comprimer les coûts, on n’attend pas spécialement grand-chose. Le TCL 20 SE ne s’illustre ainsi pas sur les performances et la photo, ne propose pas la 5G, fait l’impasse sur le double haut-parleur stéréo et n’offre pas de charge confortable sans mettre (une nouvelle fois) la main au porte-monnaie. Il offre en revanche une diagonale confortable pour la consultation des contenus et assure assez facilement une autonomie de 2 jours. Nous avons également apprécié son interface logicielle loin d’être brouillonne, pauvre en fonctionnalités ou même chargée en logiciels exotiques.