Lancement du concours Univers Freebox – Youboox en partenariat avec Marvel et Panini

Un concours pour les amateurs de BD Marvel.

Univers Freebox lance aujourd’hui un nouveau jeu concours en collaboration avec Youboox, le partenaire de Free qui propose un service de presse, de BD et livre audio en ligne. Les lots proposés sont 5 exemplaires papier de la BD “Loki, Le Dieu tombé sur terre”, éditée par Panini.

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de répondre à la question ci-dessous dans les commentaire de cet article :

De quelle espèce Loki est-il descendant ?

Ce concours est valable jusqu’au lundi 12 juillet, date à laquelle les 5 gagnants seront tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses. Vous pouvez retrouver le règlement du concours sur cette page.

Afin que nous puissions vous recontacter, il faut poster votre commentaire en étant identifier avec votre compte Freezone.

Pour rappel, l’offre Youboox Premium est sans engagement, est accessible en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Cette offre est disponible en exclusivité pour les abonnés FREE est propose aux souscripteurs l’accès en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille : des livres audios par milliers (dont un bestseller par mois) : Stephen King, Harlan Coben, Game of Thrones… ainsi que le meilleur de la presse : les grands quotidiens (dont L’Équipe, Libération, Les Echos), ainsi que les magazines incontournables actu, lifestyle, mode, people (L’Express, L’Obs, Elle, Public…). Les abonnés bénéficieront par ailleurs de contenus exclusifs : sélections spéciales, livres audios en Anglais, et chaque mois un titre en avant-première (avant sa sortie en librairie).