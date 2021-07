RÈGLEMENT DU CONCOURS – UNIVERS FREEBOX avec YOUBOOX

RÈGLEMENT DU CONCOURS – UNIVERS FREEBOX

1.Dispositif

Le concours est un dispositif déployé dans le cadre du partenariat entre Univers Freebox et Youboox :

– Youboox s’engage à fournir des lots mensuels à Univers Freebox, permettant de mettre en avant ses éditeurs partenaires.

– Univers Freebox s’engage à faire gagner ses lots au travers d’un concours disponible sur leur site https://www.universfreebox.com/.

2.Lots et mécanique

Le présent concours permet de remporter 5 exemplaires de la BD Loki le dieu tombé sur Terre, aux éditions Panini.

Il sera mis en ligne le 5 juillet 2021 sous forme d’article sur le site https://www.universfreebox.com/, pour une durée d’une semaine. Les participants au concours devront commenter l’article pour

tenter de remporter l’un des 5 lots.

Les 5 gagnants seront tirés au sort par Univers Freebox parmi les commentaires à la fin de la durée mentionnée ci-dessus.

Les gagnants devront fournir leur adresse postale et Univers Freebox transmettra la liste à Youboox, qui se chargera de la transmettre à Panini pour expédition des lots.Panini s’engage à envoyer les lots dans un délai d’un mois maximum.

3. Communication et mentions

Le concours sera relayé sur les pages Facebook, Twitter et YouTube d’Univers Freebox.

Ces publications seront elles-mêmes relayées par Youboox sur Twitter.

L’article et les publications devront mentionner les comptes de Youboox et de Panini (@youboox et @youboox_officiel, et @paninicomicsfra)

4.Autres termes

Les employés de Disney Consumer Products, Inc. and Marvel Entertainment LLC ne peuvent pas gagner de prix.

Disney et Marvel ne sont en aucun cas des sponsors ou des administrateurs du concours.

Le nom de l’évènement ne peut inclure les noms ou marques de Marvel/Disney.

Ces règles s’appliquent à toutes les entités Disney (c’est-à-dire Disney Consumer Products, Inc. et ses sociétés mères, affiliées et filiales, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents).