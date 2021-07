Free et Canal+ annoncent offrir un nouveau cadeau sur Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Free et Canal+ font découvrir gratuitement cette semaine aux abonnés Freebox le premier épisode de la série « SHITT’S CREEK » sur l’AKTU Free.

Le phénomène télévisuel canadien aux six saisons et aux deux Golden Globes 2021 (Meilleure série comique et meilleure actrice pour Catherine O’Hara) arrive sur CANAL+. Concoctée par Eugene Levy (AMERICAN PIE) et son fils Dan Levy – respectivement père et fils dans la série -, cette bombe humoristique met en scène les déboires ubuesques d’une famille snob et ruinée. Catherine O’Hara (MAMAN J’AI RATÉ L’AVION, BEETLEJUICE) et la jeune Anny Murphy complète une extravagante galerie de personnages 100% borderline.

Pour voir le 1er épisode gratuitement, rendez-vous sur l’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonné.e.s Freebox Pop , Freebox Delta avec Player Pop et sur Smart TV. Cet épisode sera disponible gratuitement jusqu’au 11 juillet.