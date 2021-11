Canal+ lance un nouveau plan de service

Au programme, une mise à jour technique, un remplacement de chaîne et l’arrivée de nouveaux canaux sur myCanal.

Une opération technique a pris place dans la nuit du 22 au 23 novembre, annonce aujourd’hui la filiale de Vivendi. Cette mise à jour automatique et principalement technique concerne “la numérotation des chaînes” mais aussi l’actualisation des bandeaux d’informations des différentes canaux diffusées et la modification de certains liens.

Au rang des nouveautés, la chaîne Libido TV (arrêt) est remplacée par Vixen sur le canal 228, disponible dans l’option +18 XPERIENCE et incluse dans les offres Intégrale et plus. Le service Canal VOD est par ailleurs désormais accessible via le canal 18 en numérotation Canal+. De nouvelles chaînes font également leur apparition en OTT via myCanal comme Teletoon+1, Disney Channel+1, CNBC, France 24 English, Arirang, NHK Japan, Euronews Allemand et Arte Allemand.