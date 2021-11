Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un forfait à 8,99€ “valable à vie” lancée sur Veepee, une opération spéciale alléchante pour des abonnés Freebox et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Freebox Pop : une nouvelle mise à jour d’Oqee estampillée 1.0.134. Celle-ci corrige un bug très gênant sur le visionnage des chaînes. Plus d’infos…

Free : lancement une nouvelle opération spéciale pour certains abonnés Freebox via SMS, le forfait illimité proposé à 9,99€/mois pendant 1 an. L’offre est limitée dans le temps. Plus d’infos…

L’application “Assistance Free” propose dans sa nouvelle version 2.0.1 sur Android un nouvel usage basé sur un envoi de notifications. Concrètement, vous pourrez ainsi recevoir diverses informations utiles, notamment la résolution d’un ticket ouvert, mais aussi des alertes orages dans votre département, le tout “en temps réel”. Plus d’infos…

Disponible en option sur Freebox Révolution, mini 4K, Pop, One et inclut dans l’offre Freebox Delta, Prime Video propose OCS et Univers Ciné à seulement 0.99€/mois pendant 1 mois au lieu de 11,99€ et 6,99€. Plus d’infos…

Canal+ a dégainé deux nouvelles offres canons accessibles sur Freebox. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Lancement d’une nouvelle vente privée sur Veepee, avec un forfait Free Mobile 70 Go à 8,99€/mois valable à vie. L’offre est valable jusqu’au 24 novembre. Plus d’infos…

Free Mobile lance sa VoLTE dans le grand bain mais seulement pour ses abonnés au forfait 150 Go/illimité. Plus d’infos…

Dans le même temps, l’opérateur a dévoilé enfin quand les smartphones Samsung seront compatibles avec sa voix sur 4G. Plus d’infos…

Plus de 70% de la population désormais couverte en 5G par le réseau Free Mobile. Plus d’infos… Annonces de la semaine Selon la nouvelle enquête annuelle de l’Arcep, la qualité de service du réseau de Free Mobile progresse le plus en France en 2021, l’opérateur se démarque dans les campagnes malgré des débits plus faibles globalement que ses concurrents. Plus d’infos…

Iliad poursuit sa croissance en Europe avec 41 millions d’abonnés et gagne des parts de marché en France, Italie et Pologne. Plus d’infos…

Free brille à nouveau sur le mobile et revient dans la course aux abonnés avec 295 000 nouveaux clients 4G/5G en un trimestre. Plus d’infos…

Fibre : l’opérateur de Xavier Niel performe avec 228 000 nouveaux abonnés et renforce sa seconde place derrière Orange. Plus d’infos…

Chaînes TV : L’esprit Sorcier, descendant de l’émission culte de France 3, a pour objectif de se lancer sur la télévision et a déjà conclu un accord de trois ans avec Free. Plus d’infos…

Free Center : le centre commercial O’Parinor d’Aulnay-sous-Bois accueille ce 19 novembre une nouvelle boutique. Plus d’infos…

Pour tout achat d’un smartphone TCL 20 SE dans la boutique en ligne de Free Mobile, vous pouvez participer à un concours pour remporter… une TV 4K. Plus d’infos…