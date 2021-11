Free Mobile : deux smartphones 5G à 259 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A54 5G et Samsung Galaxy A22 5G, tous les deux affichés à 259 euros. Via l’offre Free Flex, ils sont aussi disponibles pour 6,99 euros par mois.

L’écran : Oppo

On a un écran IPS Full HD+ 90 Hz et une diagonale sensiblement équivalente. L’écran de l’Oppo A54 5G apparaît toutefois plus moderne avec son poinçon pour la caméra avant, quand celui du Samsung Galaxy A22 5G reste à l’encoche goutte d’eau. La position excentrée permettra en outre à ce poinçon de sortir plus facilement du champ de vision en multimédia.

Notre classement :

Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A22 5G (IPS, 6,6 pouces, FHD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung

Sans grandement creuser l’écart, le Samsung Galaxy A22 5G en a un peu plus sous le pied avec son processeur plus véloce.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo

En mettant de côté les capteurs 2 Mégapixels uniquement là pour gonfler la fiche technique, l’Oppo propose un peu plus de définition pour l’ultra grand-angle (8 Mégapixels contre 5) et pour les selfies (16 Mégapixels contre 8). Les deux smartphones profitent d’un capteur principal 48 Mégapixels.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Samsung

La batterie 5 000 mAh, dont profitent les deux smartphones, devrait permettre d’aller vers les deux jours d’autonomie sans trop forcer. Le Samsung Galaxy A22 5G offre une charge un peu plus puissante, ce qui ne sera pas un luxe avec une telle capacité de batterie, à défaut d’être idéal.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Le Samsung Galaxy A22 5G propose la compatibilité réseau 5G, l’écran 90 Hz et la photo 48 Mégapixels comme son rival, tout en proposant un peu de plus de performances côté processeur, un peu plus de puissance au niveau de la charge et un stockage interne deux fois plus important (128 Go contre 64). C’est donc vers lui que nous irions.