Fibre : Free recrute des abonnés à tour de bras dans 11 500 communes et se renforce derrière Orange

Lors de la publication de ses résultats trimestriels ce mardi 16 novembre, Free annonce conserver son rythme de croisière en matière de recrutements sur la fibre.

La fibre de Free continue sa démocratisation aux quatre coins de la France. Aujourd’hui, les offres de l’opérateur sont disponibles sur plus de 11 500 communes, soit un total de 24 millions de prises raccordables en augmentation de 5,8 millions sur 12 mois. Cette accélération dans le déploiement, ajoutée à une politique de co-investissement dans les réseaux d’initiative publique et à des Freebox au rapport qualité-prix séduisant, permettent trimestre après trimestre à Free de recruter de manière intensive de nouveaux abonnés derrière l’indétrônable Orange, mais loin devant Bouygues Telecom et SFR. Lors du 3e trimestre, la dynamique sur la fibre est ainsi restée solide, avec 228 000 nouveaux abonnés soit 743 000 depuis le début d’année pour une base totale de 3,55 millions de clients FTTH à fin septembre. Le taux d’adoption est quant à lui en progression de 14 points sur 12 mois à 51,7%.

L’opérateur de Xavier Niel a ainsi vu sa base d’abonnés fixe totale enregistrer un gain de 45 000 abonnés portant la croissance depuis le début d’année à 135 000 nouveaux clients nets.

Côté finances, tous les voyants sont par conséquent au vert. Le chiffre d’affaires services Fixe s’est élevé sur la période à 716 millions d’euros, en hausse de 6,4%. Autre motif de satisfaction pour l’opérateur, le revenu moyen par abonné progresse de 1,20 euro par rapport au 3ème trimestre 2020 (+3,8%), à 33 euros.