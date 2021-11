Free brille à nouveau sur le mobile et revient dans la course aux abonnés

La stratégie commerciale de Free a porté ses fruits cet été, l’opérateur annonce avoir recruté 120 000 nouveaux abonnés sur le mobile lors du troisième trimestre.

A nouveau dans la course aux meilleurs recrutements après de nombreux trimestres en retrait. Après avoir perdu 30 000 abonnés lors du premier semestre 2021, la faute au forfait à 2€, Free annonce ce matin à l’occasion de la présentation de ses résultats commerciaux et financiers avoir inversé la tendance en signant une vraie performance sur le segment du mobile. Lors du troisième trimestre, l’opérateur de Xavier Niel a engrangé 120 000 nouveaux abonnés. L’ex-trublion fait ainsi jeu égal avec Orange sur la période et ses 121 000 ventes nettes et se place dans le rétroviseur de Bouygues Telecom qui lui a réussi à séduire 178 000 nouveaux clients grâce à des offres très offensives.

L’opérateur de Xavier Niel enregistre d’ailleurs son meilleur trimestre depuis le 1er trimestre 2018 en termes de recrutements d’abonnés 4G/5G en hausse de 295 000, pour une perte dans le même temps de 155 000 clients à son offre 2€. Si la montée en gamme de l’opérateur se poursuit à un rythme effrénée, le revenu moyen par abonné augmente lui aussi de 4,7% à 11,4€. De quoi améliorer un peu plus la rentabilité de l’opérateur sur ce segment avec un chiffres affaires services mobiles s’élevant à 550 millions d’euros entre le 30 juin et fin septembre, soit une hausse de 2,5% en un an.