Iliad poursuit sa croissance en Europe avec 41 millions d’abonnés et gagne des parts de marché

Au 3ème trimestre 2021, Iliad confirme sa capacité à générer en Europe une croissance du chiffre d’affaires en combinant gains de nouveaux clients et hausse des revenus moyens par abonné.

« Les résultats du 3ème trimestre témoignent du potentiel unique de croissance du Groupe iliad. Nous gagnons des parts de marché sur chacun de nos 3 pays d’implantation. En France, l’adoption de la fibre s’accélère et nous avons désormais plus d’abonnés fibre que d’abonnés DSL. En Italie, notre politique de déploiement réseau porte ses fruits, avec un EBITDAaL attendu en forte hausse sur le deuxième semestre. En Pologne, un an après la date d’acquisition, l’intégration de Play peut être qualifiée de succès », l’heure est à la satisfaction ce 16 novembre pour Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. A l’occasion de la présentation de ses résultats financiers et commerciaux pour le troisième trimestre, le groupe de Xavier Niel affiche des performances solides, à la fois en France mais aussi dans les pays dans lesquels il est implanté.

Au 3ème trimestre, Iliad a enregistré une croissance de sa base d’abonnés actifs en Europe de 634 000 clients dont 552 000 sur des services mobiles et 82 000 sur le fixe pour une base totale s’élevant à 40,82 millions d’abonnés, dont 33,7 millions sur le mobile et 7,1 millions sur le fixe.

Le chiffre d’affaires du groupe grimpe de 34,6% à 1,91 milliards d’euros, “porté par la consolidation de Play en Pologne depuis le 18 novembre 2020, mais également par la croissance solide de Free en France et d’iliad en Italie”, annonce-t-il. Dans l’Hexagone, Free voit ses revenus progresser de 4,3% au 3ème trimestre à 1,31 milliard d’euros. Cette performance est notamment portée par les services fixes et mobiles dont le chiffre d’affaires est respectivement en hausse de 6,4% et de 2,5%.

Iliad Italia, une croissance de 21,0% et un rebond des recrutements de nouveaux abonnés

En Italie, Iliad a recruté 345 000 abonnés nets sur le trimestre et atteint désormais 10,5% de parts de marché pour un total de 8,2 millions d’abonnés. Côté déploiement, l’opérateur a poursuivi une dynamique soutenue tout au long de l’année et bénéficiait à fin septembre d’un réseau activé de plus de 8 200 sites mobiles sur le territoire. “Cette performance est en ligne avec l’objectif d’allumer 8 500 sites à fin 2021, qui permettra à Iliad d’augmenter la part de trafic sur son propre réseau et d’améliorer significativement sa rentabilité avec une forte contribution positive en terme d’EBITDAaL sur le 2ème semestre”, indique t-il. Le chiffre d’affaires de 207 millions d’euros croît de 21,0% au 3ème trimestre et de 22,1% sur les 9 premiers mois de 2021.

Les voyants sont au vert également en Pologne où la performance commerciale de PLay “reste bien orientée” au 3e trimestre. La base d’abonnés actifs contrats (hors M2M et cartes SIM offertes) est en hausse de 41 000 abonnés (contre 37 000 au trimestre précédent). la croissance du chiffre d’affaires (pro forma et en monnaie locale) s’établit à 1,83 milliard de zlotys (392 millions d’euros). “Hors baisse des tarifs régulés de terminaisons mobiles initiée le 1er juillet, la croissance s’établirait respectivement à 4,7%, une performance en amélioration par rapport au trimestre précédent”, précise l’opérateur.

Le 6e groupe télécoms en Europe continue donc sa croissance dans chaque pays une croissance de son parc d’abonnés et des ARPUs, “soulignant la force de ses marques, le bon positionnement de sa stratégie commerciale et sa capacité à innover et à maintenir sa différenciation”.