Orange, Free, SFR et Bouygues : comparatif des gains d’abonnés sur le mobile et les box au 3e trimestre

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 3e trimestre 2021, il est à présent possible de réaliser un comparatif. Orange, Free, Bouygues et SFR enregistrent des recrutements positifs sur tous les segments.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 3e trimestre 2021 ? Orange continue de faire cavalier seul sur la fibre, Free Mobile brille à nouveau et revient dans la bataille. Bouygues Telecom reprend les devants sur le mobile et garde le cap sur le fixe. En retrait, SFR arrive dernier sur tous les segments.

Bouygues Telecom reprend la tête, Free en mode remontada

La course aux abonnés bat son plein au troisième trimestre. Si Bouygues Telecom reprend son fauteuil de leader sur la période au détriment d’Orange grâce à un carton plein, soit 178 000 nouveaux clients engrangés, Free Mobile passe de la dernière à la seconde place. Après avoir perdu 36 000 abonnés au T2, l’opérateur de Xavier Niel revient en force avec le gain de 140 000 abonnés. La stratégie commerciale de Free Mobile porte enfin ses fruits, sa montée en gamme se poursuit également avec un trimestre record sur ses offres 4G et 5G (+295 000 abonnés), l’opérateur continue toutefois de perdre des abonnés à son forfait 2€, lequel doit être enrichi à l’avenir. Derrière, Orange signe un trimestre solide quand SFR poursuit sa baisse de régime malgré des offres agressives de sa marque low cost.

Recrutements sur le mobile

1- Bouygues Telecom : + 178 000

2- Free Mobile : + 140 000

3- Orange : + 121 000

4- SFR : + 80 000

Orange double Bouygues Telecom sur le fixe, SFR repasse difficilement dans le vert

Après un second trimestre impressionnant (+131 000), Bouygues Telecom perd son leadership au profit d’Orange entre fin juin et fin septembre. L’opérateur historique progresse avec 80 000 nouveaux abonnés quand Free, au 3e rang, reste en ligne avec l’exercice précédent. Derrière, SFR ne peut suivre la cadence imposée par ses rivaux même s’il retrouve des recrutements positifs (+4000 clients) après avoir accusé une perte de 6000 abonnés lors du second trimestre.

Recrutements sur le fixe

1- Orange : + 80 000

2- Bouygues Telecom + 73 000

3- Free : + 45 000

4- SFR + 4000

Orange seul devant, Free se renforce au 2e rang, SFR en retrait

La bataille fait rage sur la fibre et la demande des Français est de plus en plus forte depuis le premier confinement. Lors du 3e trimestre 2021, Orange continue de faire cavalier seul avec 343 000 nouveaux abonnés (recrutements et migrations), c’est le cinquième trimestre consécutif au dessus de la barre des 300 000. Sa base s’élève désormais à 5,6millions de clients FTTH.

Sur la seconde marche du podium, Free continue de recruter à tour de bras mais reste à distance Avec ses 228 000 recrutements dans la fibre, l’opérateur comptait fin septembre 3,55 millions d’abonnés sur le segment, le taux d’adoption est quant à lui en progression de 14 points sur 12 mois à 51,7%. Aujourd’hui, les offres de l’opérateur sont disponibles sur plus de 11 500 communes, soit un total de 24 millions de prises raccordables en augmentation de 5,8 millions sur 12 mois.

Solide troisième, Bouygues Telecom continue de progresser à son rythme avec 2,1 millions d’abonnés fin septembre grâce au gain de 171 000 nouveaux clients sur la période. Près de la moitié des abonnés box de Bouygues Telecom possèdent désormais une offre fibre, contre 34% un an auparavant. De quoi rassurer quant à sa capacité d’atteindre son objectif de 3 millions d’abonnés fibre d’ici à 2026.

Derrière, SFR perd des parts de marché et peine à suivre. Ses performances commerciales “fibre” comprennent les clients FTTH, FTTB et 4G Box. L’opérateur au carré rouge reste toutefois en ligne avec le second trimestre.

Nouveaux abonnés fibre

1- Orange + 343 000

2- Free + 228 000

3- Bouygues Telecom + 171 000

4- SFR + 128 000