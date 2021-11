Free lance une nouvelle opération spéciale pour ses abonnés Freebox, forte baisse sur le forfait illimité

Free propose à certains de ses abonnés Freebox de passer au tarif Pop pour leur forfait mobile illimité.

Une bonne surprise peut arriver par SMS. L’opérateur de Xavier Niel contacte en effet certains de ses abonnés Freebox ayant opté pour le forfait 5G/4G+ illimité afin de leur proposer un changement alléchant avec près de 40% de réduction pendant un an.

Les abonnés concernés peuvent en effet bénéficier des appels, SMS et MMS illimités, de la data illimitée en France (en 4G et en 5G) et de 25 Go de data dans plus de 70 destinations pour 9.99€/mois pendant un an. Une fois cette offre promotionnelle finie, le forfait repassera à son tarif originel à savoir 15.99€/mois. Pour en bénéficier, il suffit de répondre “Oui” au SMS envoyé par l’opérateur, vous disposez également de 14 jours pour changer d’avis. D’après le SMS en question, l’offre est limitée dans le temps, il ne faudra pas louper le coche.

