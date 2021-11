Free ouvre sa 148e boutique, son réseau de distribution s’étoffe

Le centre commercial O’Parinor d’Aulnay-sous-Bois accueille ce 19 novembre un nouveau Free Center.

Free Mobile poursuit sans relâche le déploiement de son réseau de distribution. Après une ouverture à Alès le 10 novembre, l’opérateur inaugure aujourd’hui sa 148e boutique à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis au au sein du centre commercial O’Parinor, non loin d’un autre Free Center situé dans le centre Aéroville à Roissy-en-France.

Les Franciliens peuvent d’ores et déjà se rendre dans la boutique Free, avenue du général Leclerc dans le14e arrondissement), Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), et Forum des Halles. Sans oublier les autres boutiques en périphérie proche, comme par exemple celui Les 4 Temps La Défense, de Boulogne bd Jean Jaurès, Levallois dans le centre commercial So Ouest, ou Arcueil (La Vache Noire, Paris Sud). Au total, une vingtaine de Free Centers sont aujourd’hui recensés en Île-de-France, première région économique du territoire. Free prévoit d’atteindre les 200 échoppes d’ici 2023 alors que son objectif à fin 2021, à savoir 150 boutiques, est en passe d’être dépassé. D’autres ouvertures sont à venir à Angers, Saint-Etienne, Cannes, Paris, Caen, Tours, Nantes, Reims, Laval, Nice, Quimper, Saint-Malo et Nevers.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #AulnaySousBois Centre Commercial O’PARINOR. L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ➡️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/5oYledP3se — Free (@free) November 18, 2021

Les missions d’un Free Center

Les boutiques de l’opérateur assurent 3 missions convergentes. La première est d’élargir la base d’abonnés via le recrutement de nouveaux clients ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement. Le seconde coule de source, à savoir “assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants et rassurer par la présence physique”. Et enfin de communiquer sur la marque Free en matérialisant sa présence à proximité des abonnés tout en promouvant l’intérêt de son offre. Il s’agira aussi désormais de booster la vente de terminaux via la nouvelle offre Free Flex. Autre nouveauté depuis juillet, l’opérateur propose les smartphones disponibles sur son site, directement à l’achat dans ses Free Centers, désormais équipés de stocks.

Pour rappel, Free dispose aussi d’une présence physique complète grâce à son réseau de bornes de souscription d’abonnements mobiles et de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse ». A fin décembre 2020, Free comptait environ 1 500 bornes sur l’ensemble du territoire.