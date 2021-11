Une équipe d'”Enquête Exclusive” menacée et frappée sur M6

Lors d’un reportage sur les “nouveaux squatteurs” d’appartement, ces derniers ont menacé et frappé une équipe d'”Enquête Exclusive“.

Dimanche soir, M6 diffusait un épisode d'”Enquête Exclusive” sur le cauchemar des propriétaires : les “squatteurs d’appartement”. Une équipe s’est rendu rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris, afin de rencontré Emmanuelle, propriétaire d’un appartement où des “squatteurs” y vivent sans son accord depuis près de deux ans.

“Arrête de filmer, sur la vie de ma mère, je te casse la caméra“

“La femme a profité du départ du précédent locataire pour prendre possession des lieux. Emmanuelle ne s’en est rendue compte que plusieurs jours après. La squatteuse avait changé les serrures et s’était installée depuis plus de 48 heures. C’est ce que l’on appelle le délai de flagrance. Au-delà de ce délai, la police ne peut plus intervenir” explique la voix-off sur des images de Emmanuelle cherchant une solution avec la mère de famille des “squatteurs“. Mais cette dernière est caissière et dans l’attente d’un logement sociale. “J’ai signé un bail” ajoute-elle.

Quelques temps plus tard, la préfecture a officialisé la procédure d’expulsion. La “squatteuse” décide, le jour de son départ, de remettre les clés en mains propre à Emmanuelle, mais lorsque le frère de de celle-ci voit la caméra, le ton monte rapidement. “Arrête de filmer” répète à quatre reprise le jeune homme, “c‘est interdit, sur la télé tu vas voir (…) Dis-lui, arrête de filmer, sur la vie de ma mère, je te casse la caméra” ajoute-il avant que sa soeur refuse à nouveau de rendre les clés. Apercevant la caméra tourné au loin, ils s’approchent de l’équipe de tournage et portent plusieurs coups en direction de ces derniers dont des passants ont pu intervenir pour les arrêter.

Source : Pure Médias