Orange offre 56 chaînes à ses abonnés Livebox, dont OCS et beIN Sports

Dès demain, les abonnés à la TV d’Orange auront accès à tout un panel de nouvelles chaînes, gratuitement, pendant une semaine.

Comme chaque année, Orange fait un beau cadeau à ses abonnés. Tous les abonnés Livebox avec la TV d’Orange bénéficieront gratuitement du 10 novembre au 17 novembre de l’accès à une sélection de 56 chaînes habituellement payantes.

Les amateurs de séries et de cinéma seront servis en ayant notamment accès aux quatre chaînes d’OCS. Pour rappel, l’offre ciné-séries d’orange comprend OCS Max une chaîne du grand spectacle à destination de toute la famille dans laquelle vous trouverez des blockbusters, des films variés, du cinéma français et international, des créations originales françaises et des séries OCS. Si vous êtes plus fans de production indépendantes, tournez vous vers OCS City, les amateurs de sensations fortes pourront se tourner vers OCS Choc et enfin, pour ne voir que du culte, vous pouvez vous tourner vers OCS Géants.

Pour les amateurs sensations fortes, 12 chaînes sportives sont incluses dans le lot avec notamment beIN Sports, Golf Channel et Automoto.

D’autres médias plus généralistes seront proposés : les curieux pourront satisfaire leur soif de découverte avec les chaînes Animaux, Histoire TV, Science & Vie TV ou encore Ushuaia TV.

Pour de soirées en famille, les abonnés Livebox pourront se tourner vers Téva, MCM, Paris Première, RTL9 mais aussi Boomerang ou les chaînes Nickelodeon en cas de présence de plus jeunes. Enfin, côté pop-culture, les chaînes Game One, ES1, Mangas, Trace, Toonami, M6 Music, habituellement incluses dans le bouquet Famille de l’opérateur, seront également mises au clair.

Ces 56 chaînes en clair sont disponibles sur tous les écrans, et accessibles à l’ensemble des clients TV d’Orange, dans l’hexagone et dans les DROM.