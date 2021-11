Freebox Pop et mini 4K : découvrez GalaxieRadio et ses différentes ambiances pour votre salon

Univers Freebox vous invite à découvrir GalaxieRadio, un service musical totalement gratuit proposant différentes ambiances, allant des sons légers pour se détendre aux musiques endiablées pour faire la fête à la maison avec ses amis.

Comme les services Radio FG ou LeBonMix, que nous avons déjà présentés dans nos colonnes, GalaxieRadio permet d’accéder à différentes ambiances musicales. Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir l’application disponible sur le Play Store, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K.

Installer GalaxieRadio sur le player

Pour commencer, il va falloir télécharger l’application GalaxieRadio depuis le Play Store du player Freebox Pop ou mini 4K. Gratuite, l’application est également très légère, pesant à peine quelques mégaoctets.

Une interface simple, plusieurs canaux pour différentes ambiantes

L’interface de GalaxieRadio est on ne peut plus simple. Dans la partie supérieure s’affichent le nom de canal écouté et le bouton de mise en lecture/pause. La partie inférieure contient la barre de boutons à faire défiler horizontalement pour choisir son ambiance.

Parlons maintenant des ambiances proposées par GalaxieRadio. Nommé “GalaxieRadio”, le premier canal est le généraliste. Il donne accès à une playlist assez variée autour de la musique électronique. Baptisés “GalaxieMix”, “GalaxieTek”, “GalaxieVintage”, GalaxieNewWave”, “GalaxieLounge” et “GalaxieRadio Belgium”, les canaux supplémentaires donnent accès à des ambiances plus spécifiques. “GalaxieMix” et “GalaxieTek” permettront par exemple de faire la fête, “GalaxieVintage” de redécouvrir quelques vieux sons et “GalaxieLounge” d’avoir une atmosphère reposante dans son salon.

Chose à noter : durant notre écoute d’un peu plus d’une heure, nous n’avons pas noté une intrusion publicitaire. Une bonne chose, sachant qu’on parle d’une application gratuite.

VERDICT

Gratuite sans l’avalanche de publicités généralement en contrepartie, très légère, simple à prendre en main et proposant différentes ambiances, GalaxieRadio a toute sa place sur votre player Freebox si vous cherchez une application musicale sans chichi.