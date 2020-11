Freebox Pop et mini 4K : découvrez l’application Radio FG, temple de la musique électronique

Amateurs de techno, de house ou encore de dance, voici l’application de Radio FG disponible gratuitement sur les Freebox Pop et Freebox mini 4K. Au programme, de la musique électronique et des podcasts.

Station de radio parisienne positionnée depuis plusieurs dizaines d’années sur la musique électronique, Radio FG dispose d’une application Android. De quoi permettre aux abonnés Freebox Pop et Freebox mini 4K d’écouter de la musique techno, house ou encore dance. Rappelons en effet que les players de ces Freebox tournent sous environnement Android TV et ont donc accès au Play Store de Google.

Installer l’application sur le player Freebox

Pour commencer, il faut chercher tout d’abord l’application disponible sur le PlayStore et l’installer sur le player. D’ailleurs, elle est gratuite, légère (un peu plus de 20 Mo) et ne nécessite pas de compte pour être utilisée.

Au premier lancement, l’application vous demandera un accès aux données de localisation. Des données servant notamment pour la diffusion de publications.

L’interface d’accueil : du déjà-vu, mais efficace

L’interface de l’application Radio FG est plutôt classique, avec une barre de navigation sur la gauche et une grille de contenus dans la partie centrale. Elle va à l’essentiel. Pas de chichi. Même pas de section Paramètres.

En dessous d’un bouton de recherche, la barre latérale donne d’ailleurs accès au flux en cours de diffusion.

De la musique électronique et rien que ça

L’application donne en effet accès au flux de Radio FG, ainsi qu’à des podcasts (interviews etc).

Dans la section Podcasts, on retrouve des rediffusions de mix, ainsi que des interviews de DJs ou des chroniques liées à l’histoire de la musique électronique.

Mais elle donne également accès aux flux des différentes déclinaisons de la radio parisienne. On retrouve ainsi les canaux FG Chic, FG Deep Dance, FG Nomade ou encore FG Home Party. Une variété de styles qui permet en général de trouver son bonheur. Les amateurs de contenus plutôt commerciaux iront vers FG Starter by Hakimalki. Ceux cherchant des musiques plus calmes s’orienteront vers FG Nomade. Les fêtards devraient quant à eux trouver chaussure à leur pied avec FG Home party.

Un lecteur basique

En fonction du contenu en cours de lecture, un flux en direct ou un podcast, les contrôles de lecture sont plus ou moins étoffés. Pour le flux en direct, il y a seulement un bouton de mise en lecture/pause. Lors des podcasts s’ajoutent des boutons de navigation dans le contenu, ainsi qu’une réglette pour connaître sa position dans le contenu. D’ailleurs, les boutons gauche/droite de la télécommande ne permettent pas la navigation. Il faut appuyer successivement sur les boutons retour/avance dans l’interface. Dommage, cela aurait été pratique.

VERDICT

Si vous aimez la musique électronique, voici une application qui mérite d’être installée. Facile à prendre en main, fluide, gratuite et donnant accès à différents styles, elle a des chances de vous plaire,