Free lance enfin Amazon Prime Video sur la Freebox Révolution

La boucle est enfin bouclée, le rival de Netflix aka Prime Video est enfin disponible sur la Freebox Révolution. Les abonnés peuvent souscrire dès à présent à Amazon Prime et profiter de tous ses avanatages, depuis l’espace abonné.

Inclus depuis un an dans l’offre Delta et accessible sur les Freebox One, mini 4K et Pop, le service Amazon Prime débarque enfin en option sur la Freebox Révolution. Free annonce permettre dès à présent à ses abonnés de profiter de milliers de films et série avec Prime Video, mais aussi de Prime Music (2 millions de titres), de la livraison rapide et gratuite sur vos commandes sur le site du géant américain, de Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sans oublier un accès prioritaire à certaines Ventes Flash Amazon. Le tout moyennant 5,99€/mois. Les 30 premiers jours sont offerts.

Pour accéder au service SVoD d’Amazon, il suffit de se rendre dans la rubrique Video sur la home de la Freebox Révolution, Prime Video figure désormais parmi les Free Ligue 1 Uber Eats, Netflix et Canal+ Séries.

Comment en profiter ?

Si l’abonné.e n’a pas de compte Amazon Prime :

Vous devez souscrire à Amazon Prime depuis votre Espace Abonné, rubrique Télévision, puis suivre les instructions.

Si l’abonné.e a déjà un compte Amazon Prime :

Vous avez la possibilité d’utiliser votre compte Amazon Prime actuel pour accéder aux services Prime Video depuis votre Freebox Révolution. Dans ce cas, vous continuerez à être facturé par Amazon.