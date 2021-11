Cybersécurité : McAfee pourrait être racheté pour plus de 10 milliards de dollars

Dans un contexte de hausse des menaces en ligne, le géant de la sécurité informatique McAfee pourrait être racheté pour plus de 10 milliards de dollars.

La société McAfee, créée en 1987 par John McAfee, basée à San Jose en Californie et réputée pour son logiciel antivirus, a fait son entrée en Bourse en octobre 2020. Elle avait effectué une levée de fonds de 740 millions de dollars à cette occasion.

Un an après, ce pionnier de la sécurité informatique pourrait être racheté pour plus de 10 milliards de dollars. Des discussions sont en effet en cours et plusieurs fonds de private equity seraient en lice, parmi lesquels l’Américain Advent et le Britannique Permira. Le premier est connu pour avoir investi dans 87 entreprises de la tech au cours des 30 dernières années, et le second pour avoir injecté plus de 11 milliards de dollars dans le secteur des nouvelles technologies.

Cette tentative de rachat intervient dans un contexte d’augmentation des menaces en ligne, sur fond de crise sanitaire et de développement du télétravail. Durant le premier semestre 2021, le chiffre d’affaires de McAfee a d’ailleurs enregistré une croissance de 23,3 % par rapport à la période en 2020, atteignant les 909 millions de dollars. La société évolue sur un marché qui devrait atteindre les 150 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 12 % par rapport à 2020, selon le cabinet d’étude Gartner.

Source : Les Echos