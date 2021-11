RNC Mobile : l’application idéale pour tout savoir sur les antennes Free Mobile se met à jour

Avis aux chasseurs d’antennes Free Mobile, l’application Android RNC Mobile reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour. Des corrections sont au programme.

Disponible uniquement sur Android, l’application RNC Mobile permet aux abonnés Free Mobile d’en savoir davantage sur les antennes utilisées et d’alimenter la base de données en partant à la chasse aux antennes de l’opérateur, mais également d’effectuer des tests de débits ou d’accéder à une cartographie active. Après l’ajout du support LTE 2100 MHz en septembre dernier, la team déploie aujourd’hui une nouvelle version apportant notamment une modification des échelles du compteur en 4G et 5G. Autre changement, l’affichage 4-CA a été ajouté sur le moniteur. Des bugs d’affichage sur la carte ( (point GPS et rafraichissement point orange et secteur) ont aussi été résolus tout comme le blocage sur les cartes SIM Free Pro.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendant et montant de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. Vous pouvez ainsi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte, mais l’application vous propose également d’autres fonctions et informations.