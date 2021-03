Freebox Pop et mini 4K : découvrez Lebonmix, cinq canaux de musique sans aucune publicité

Univers Freebox vous fait découvrir l’application Lebonmix, son interface sans publicité et ses cinq canaux musicaux, dont un 100 % vinyles.

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir Lebonmix, disponible gratuitement sur les players Pop et mini 4K via le Play Store (mais aussi via l’App Store et en version Web). Cette application propose pas moins de cinq canaux musicaux alimentés en continu. Petit tour du propriétaire.

Télécharger l’application Lebonmix sur Le Play Store

Pour commencer, il faut télécharger l’application Lebonmix sur Le Play Store qui pèse moins de 10 Mo et dont la dernière mise à jour remonte au 14 janvier 2021. Une application qui n’est donc pas totalement laissée à l’abandon par les développeurs.

Pas de compte utilisateur, une interface simple et efficace

Au démarrage, pas de compte à créer ni de compte Facebook à utiliser. On arrive directement sur l’interface du service de radio. La partie supérieure affiche l’auteur, le titre et la pochette, ainsi que le bouton de mise en lecture / pause. La partie inférieure accueille les cinq boutons pour naviguer entre les cinq canaux disponibles. Simple et efficace.

L’interface s’utilise avec les flèches de navigation de la télécommande Freebox et le bouton d’action au milieu.

Cinq canaux pour trouver son bonheur

En première position tout à gauche, il y a le canal Lebonmix classique proposant un choix musical varié incluant de l’acid-jazz, de la disco, de la funk, de l’électro, du groove, du old school ou encore du trip-hop.

Des canaux spécifiques nommés Lebonmix Soft, Lebonmix Medium, Lebonmix Dynamic et Lebonmix Jim’s Prophecy permettent de trouver son ambiance en fonction du moment.

Lebonmix Soft propose ainsi de la musique douce tout au long de la journée, Lebonmix Medium un compromis entre lent et rapide et Lebonmix Dynamic de la musique qui bouge. Quant à Lebonmix Jim’s Prophecy, il s’adresse aux puristes avec de la musique 100 % vinyles (avec de l’électronique, mais pas seulement).

De la qualité HD, pas de publicité

Malgré la gratuité revendiquée, Lebonmix propose une diffusion en qualité HD 320 Kbit/s idéale pour une diffusion sur les installations haut de gamme, que ce soit à la maison, en voiture ou dans le casque. Le service indique aussi un fonctionnement sans publicité pour une écoute sans interruption.

VERDICT

Écoute 100 % gratuite, sans compte et sans publicité, interface utilisateur ultra simple, variété de contenus grâce à différents canaux et qualité de diffusion HD, l’application Lebonmix mérite qu’on y jette un oeil et qu’on y prête une oreille.