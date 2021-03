Orange, Free, SFR et Bouygues : quels opérateurs gagnent le plus d’abonnés sur le mobile et les box ?

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs chiffres de recrutement pour le 4ème trimestre 2020, il est à présent possible de réaliser un comparatif. Quel telco a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments au quatrième trimestre ? Bouygues Telecom fait cavalier seul encore une fois sur le mobile et progresse nettement sur la fibre. Toujours aussi solide sur le FTTH, Free accuse une forte perte d’abonnés sur le mobile la faute à des mesures prises pendant le confinement. Orange bat quant à lui tous les records sur la fibre. Dans ce comparatif, sont pris en compte le parc forfait hors MtoM pour le mobile et le gain d’abonnés haut débit et très haut débit sur le fixe, sans oublier la fibre/THD. Bouygues Telecom fait cavalier seul sur le mobile, Free trébuche La dynamique commerciale de Bouygues Telecom est restée également soutenue sur le segment mobile. L’opérateur a séduit 150 000 nouveaux abonnés lors du 4e trimestre contre 181 000 lors du trimestre précédent. La barre est une nouvelle fois très haute. A titre de comparaison, Orange a recruté 87 000 abonnés sur le segment durant la même période. Suit SFR avec 70 000 ventes nettes, l’opérateur se reprend après troisième trimestre mitigé sur le segment. Après une montée en puissance durant les 9 premiers mois de l’année Free Mobile accuse une perte soudaine de 100 000 abonnés et s’en explique : cette fuite est due à “une régularisation de nos abonnés 0 à 2€ durant le Covid”. Lors des trois derniers exercices, l’opérateur n’a “pas mis fin aux abonnés qui étaient en impayé, autrement dit les “abonnés fragiles” “et n’a donc “pas coupé ces abonnés sur les périodes de la pandémie“. c’et désormais chose faite assure la filiale d’Iliad. Recrutements sur le mobile 1- Bouygues Telecom : +150 000 2- Orange : +87 000 3- SFR : +70 000 4- Free : – 100 000 Free perd perd son fauteuil de leader sur le fixe et se classe dernier, Bouygues Telecom et Orange prennent les devants Après deux trimestres consécutifs en tête, Free perd son fauteuil de leader au quatrième trimestre sur le fixe. Le FAI a recruté 51 000 abonnés contre 99 000 lors de l’exercice précédent. Bouygues Telecom prend la tête avec 110 000 nouveaux abonnés. Orange est en embuscade (+105 000) alors que SFR grappille 76 000 nouveaux clients, en forte progression par rapport au trimestre précédent (+21 000). Tous les opérateurs ont amélioré leur recrutement sur ce segment sauf Free. Recrutements sur le fixe 1- Bouygues Telecom : +111 000 2- Orange : +105 000 3- SFR : +76 000 4- Free : + 51 000 Orange bat tous les records, Free conforte sa second place, Bouygues monte en puissance Le nerf de la guerre c’est la fibre. Au niveau du recrutement/migration, Orange l’opérateur historique a battu son propre record en matière de recrutement sur la fibre, avec 388 000 ventes nettes contre +360 000 au 3ème trimestre 2020, “Ce trimestre encore, plus d’un nouveau client fibre sur deux est un nouveau client pour le Groupe”, a indiqué le FAI dont la base totale s’élève à environ 4,4 millions de clients FTTH. Sur la seconde marche du podium, Free continue de recruter à tour de bras mais voit Orange prendre les devants depuis 2 trimestres. Avec 285 000 nouveaux recrutements au 4ème trimestre, l’opérateur annonce disposer aujourd’hui de plus de 3 millions d’abonnés sur le segment. En progression constante depuis plusieurs trimestres en matière de recrutement sur la fibre, Bouygues Telecom fait une nouvelle fois un pas de géant. L’opérateur a engrangé 226 000 nouveaux abonnés lors du 4e trimestre, “marquant notre nouveau record d’acquisitions nettes”. En effet, seuls Free et Orange avaient jusqu’à alors réussi à passer la barre des 200 000 nouveaux abonnés sur un trimestre. A l’heure où l’appétit des Français grandit pour le FTTH, SFR améliore quant à lui ses performances en recrutant 152 000 nouveaux abonnés ( recrutements nets et migrations). La filiale d’Altice reste tout de même en retrait par rapport à la concurrence. Nouveaux abonnés FTTH et THD (pour SFR) 1- Orange : +388 000 2- Free : +285 000 3- Bouygues : +226 000 4- SFR : + 150 000