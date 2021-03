La 5G des iPhone serait plus lente que sur Android

Une étude longue durée révèle qu’en 5G, la vitesse moyenne des débits des iPhone 12 est jusqu’à 33% inférieure aux terminaux haut de gamme d’Android.

Coup dur pour la Pomme. Une longue étude du cabinet d’analyses OpenSignal, menée aux Etats-Unis, révèle que les iPhone 12 sont loin derrière plusieurs flagships Android en terme de débits 5G.

Dans ce classement des meilleurs smartphones 5G en terme de vitesse de téléchargement, les derniers iPhones ne se placent même pas dans le top 25. Samusng mène la barque et le Oneplus 8T+ est troisième, mai mais aucune trace d’un quelconque modèle d’Apple dans la liste.

L’écart moyen de performance tourne autour des 20% et atteint 33% de différence entre l’iPhone 12 Pro Max et le meilleur terminal Android (à savoir le Galaxy S21 5G). Côté modem, c’est bel et bien Qualcomm et sa plateforme Snapdragon qui est le plus représenté dans ce classement.

Dans cet aspect peut donc résider la différence de débits sur iPhone : Apple fait appel au chinois USI pour ses antennes 5G et non à Qualcomm. Il reste à voir si la différence sera toujours de mise lorsque Apple aura développé son propre modem, notamment après son acquisition d’Intel en 2019. Il faudra également voir si la même différence est notée dans l’Hexagone.

Source : 9to5Mac