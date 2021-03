Trois services de SVOD débarquent bientôt sur Freebox Pop et mini 4K

VOD Factory annonce une disponibilité prochaine de ses trois services de SVOD sur Android TV.

De l’horreur, du cinéma LGBT et du documentaire à foison bientôt sur Android TV. L’éditeur de plateforme VOD Factory, annonce à Univers Freebox que ses trois offres QueerScreen, Shadowz et Spicee seront bientôt disponibles sur le Play Store des appareils sous l’OS de Google. Ainsi, les plateformes seront bientôt disponibles sur Freebox mini 4K et Pop.

Pour rappel, Shadowz propose un grand catalogue de cinéma de genre, fantastique et horreur. Spicee pour sa part se revendique comme un pionnier français du reportage et documentaire original en SVOD. Ces deux services sont déjà accessibles sur les Freebox pour les abonnés à Amazon Prime, via Amazon Channels. De son côté, QueerScreen propose un catalogue assez varié de cinéma orienté autour des thématiques LGBT.

Aucune date n’a été officialisée pour l’instant, mais VOD Factory nous affirme une arrivée proche. Le développement des versions Android TV est actuellement en cours.