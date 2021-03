Choc des smartphones proposés par Free Mobile : deux modèles à 179 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 179 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix selon vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons face à face les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A53, tous deux proposés à 179 euros grâce à une réduction sur le premier. L’écran : Xiaomi À chacun son atout en termes d’affichage : le Xiaomi Redmi Note 9 a sa définition Full HD+ et l’Oppo A53 son taux de rafraîchissement 90 Hz. Nous aurions tendance à privilégier la meilleure définition, qui sera autant bénéfique en jeu qu’en vidéo, et donc le modèle Xiaomi. Pas d’AMOLED dans les deux cas, les deux smartphones s’équipant d’une dalle IPS. Notre classement : Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Oppo A53 (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Performances en multimédia : Xiaomi

Le Xiaomi bénéficie d’un chipset Helio G85 avec un processeur plus véloce et une partie graphique pensée pour apporter le jeu mobile sur les smartphones abordables (d’où le G, pour Gaming). L’Oppo a toutefois pour lui sa mémoire vive plus importante pour davantage de souplesse en multitâche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G85 et mémoire vive 3 Go) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi

Si les deux smartphones se reposent un peu trop sur les capteurs photo 2 Mégapixels pour gonfler leurs fiches techniques respectives, le Xiaomi Redmi Note 9 est celui qui en offre le plus, tant à l’arrière avec un capteur principal 48 Mégapixels et un capteur ultra grand-angle que son rival n’a pas, qu’à l’avant, avec ses selfies plus détaillés. Dans les deux cas, on évite l’encoche. Écran poinçonné pour les deux.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Oppo A53 (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex aequo

Batterie 5 000 ou 5 020 mAh, charge 18 Watts en filaire, Xiaomi et Oppo se retrouvent dans un mouchoir de poche, affichant les mêmes prestations. Notez que Xiaomi fournit un chargeur un peu plus puissant que nécessaire (22,5 Watts).

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Oppo A53 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi

L’Oppo ne démérite pas, mais son rival Xiaomi en mieux. Le Redmi Note 9 propose un écran mieux défini, de meilleures performances en multimédia et plus de polyvalence en photo. Il promet aussi une autonomie confortable et une charge pas trop longue.