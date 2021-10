Kylian Mbappé invité de Jérôme Rothen sur RMC

Le joueur du PSG, Kylian Mbappé, sera l’invité de Jérôme Rothen ce mercredi 5 octobre 2021 de 18h à 20h pour une interview exclusive sur RMC.

Titulaire au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé accordera une interview de 2 heures sur RMC à partir de 18h jusqu’à 20h mercredi 4 octobre dans “Rothen s’enflamme” l’émission présenter par l’ex-joueur du PSG, Jérôme Rothen. Enregistré entre les matchs du PSG contre Manchester City et Rennes, il sera diffusé en intégralité et en exclusivité sur la chaîne. Le joueur reviendra sur la saison au seins de son club et des coulisses de l’équipe de France lors de L’euro de juin à juillet de cette année.

Il sera également invité, demain matin, pour une interview pour “L’Équipe” le sujet traitera de “sa situation au PSG, ses engagements et ses valeurs, l’échec des Bleus à l’Euro” confirme le journal.

Source : Pure Médias