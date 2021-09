The Artist : Nagui s’exprime en vidéo sur le flop de l’émission

Nagui s’est exprimé sur Instagram avec une vidéo le lendemain au sujet du flop de sa nouvelle émission “The Artist”

Ce samedi 18 septembre France 2 diffusait le deuxième épisode de l’émission “The Artist” présentée par Nagui (Tout le monde veut prendre sa place). Et le moins que l’on puisse dire est que les audiences sont catastrophiques pour un prime sur la chaîne. 1,32 million de téléspectateurs pour le premier épisode et 990 000 pour le second. Le télé-crochet n’ayant pas le succès qu’attendait la chaîne, Nagui s’est exprimé ce dimanche 19 septembre sur Instagram au sujet du flop du programme.

“pratiquement un million à regarder”

“Vous avez été pratiquement un million à regarder le numéro deux de The Artist, ça fait 60 Bercy pleins à craquer. C’est génial quand on chante des chansons nouvelles, quand on n’est pas connu et qu’on fait tout pour être connu. Je pense aux artistes qui se sont produits, mais pour la télé, ce n’est pas super bon, on ne va pas se mentir“. Ce sont les paroles de l’animateur dans sa vidéo tout en évoquant les erreurs et tentatives qu’il a commises pendant le premier épisode.