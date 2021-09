Danse avec les stars : une candidate se met à dos les téléspectateurs à cause de son manque d’humilité

Ce vendredi 17 septembre marqué le retour de “Danse avec les stars”, une candidate s’est montrée un peu hautaine face aux jury et les téléspectateurs ont montré leurs mécontentement face à ce comportement.

L’émission est revenu avec sa nouvelle saison sur TF1 ce 17 septembre, avec Camille Combal toujours aux commandes après plus d’un an d’absence à cause de la pandémie. Quelques candidats se sont fait remarquer avec leurs prestations, notamment Bilal Hassani, qui, a était très apprécié par le jury. Mais, une candidate a fait preuve de beaucoup d’égo.

Une candidate très sûr d’elle

“Je pensais avoir les quatre buzz d’immunité “, ce sont les mots de Wejdene, la chanteuse française, déçue de n’avoir récolté que deux buzz sur quatre. Une réaction qui n’a pas manqué de faire réagir sur Twitter. En effet une série de tweets visant l’interprète d’Anissa et son trop-plein d’assurance sont apparus : “Wejdene : “Je pensais avoir les 4 buzz d’immunité’, mais les chevilles bordel !“, “Wejdene qui s’attendait à avoir 4 buzzers et qui se retrouve dans les deux derniers, je vais caner”. Si la performance de la jeune chanteuse et Samuel Texier n’a pas fait l’unanimité auprès du jury, son concurrent Bilal Hasani et son partenaire Jordan Mouillerac ont conquis le jury et raflé 4 buzz d’immunité.

wejdene : je m’attendais a avoir les 4 buzzers #DALS pic.twitter.com/Fqy4Wvfpy5 — alii 🪐 (@alii_situations) September 17, 2021

Source : Objeko