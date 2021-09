M6 dévoile le parcours de la quinzième saison de “Pékin Express”

Nous connaissons enfin les pays que traverseront les candidats du jeu suite à une annonce du groupe M6.

Ce mardi 8 septembre, une rencontre a été organisée par le groupe M6 avec la presse pour dévoiler le parcours inédit ainsi que les nouveautés de la quinzième saison de l’émission annoncer à la fin de la dernière saison.

Dubaï en destination finale

Pour la première fois depuis le début de l’émission, les candidats iront en Asie Centrale. Le Kirghizistan marquera le début de l’itinéraire. Ils rejoindront l’Ouzbékistan, toujours en auto-stop, puis la Jordanie, et enfin, ils finiront à Dubaï, qui devait être la destination finale de la saison dernière mais modifiée pour cause de crise sanitaire.

Le succès de “Pékin Express” avait rapporté la saison dernière 26,7 millions de téléspectateurs chaque mardi de fin février à avril 2021, selon Médiamétrie pour une part de 2,7% sur les quatre ans et plus ainsi que 24,4% sur les femmes responsables des achats âgées dans les plus de cinquante ans.

Source : Pure Médias