Voici les raisons du départ de Michel Sarran de Top Chef

Affecté par son remplacement dans le jury de Top Chef, Michel Sarran pourrait retrouver un autre programme sur M6. La production de l’émission s’explique.

Apporter du sang neuf. Michel Sarran a annoncé ce 31 août via un post sur Instagram quitter l’émission après 7 longues années dans le jury. De quoi susciter l’incompréhension chez les fans. Son remplaçant a alors été dévoilé, il s’agit de Glenn Viel.

A propos des raisons de ce départ, Thomas Valentin, directeur des programmes de M6, a expliqué lundi dernier sur l’antenne de RTL : “Un jury, ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. Michel Sarran était avec nous pendant sept ans. On a pensé que c’était important d’avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux”.

De nouveaux projets en vue pour Michel Sarran ?

“On l’aime beaucoup et on a discuté avec lui d’autres projets de télévision. On pourrait tout à fait le retrouver sur les antennes de M6” a également indiqué le directeur des programmes d’M6.

Source : RTL