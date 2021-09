Pourquoi Franck Dubosc refuse de revenir dans les émissions de Thierry Ardisson ?

Thierry Ardisson était l’invité de France Inter ce mercredi 8 septembre et s’est expliqué sur la raison pour laquelle l’humoriste Franck Dubosc ne reviendra plus jamais dans ses émissions.

L’animateur TV et producteur raconte avoir reçu Franck Dubosc lors de son émission “Tout le monde ne parle” sur C8. Il ajoute que l’attaché de presse lui a demandé de ne pas parler des gilets jaunes car il venait d’avoir une histoire avec ces derniers. Lorsque l’humoriste arrive dans l’émission du 30 mars 2019, Thierry Ardisson dit avoir demandé pourquoi le sujet devait être évité et l’interroge tout de même sur le mouvement. Il rajoute : “La fille vient me voir à la fin de l’émission et elle me dit : “t’as bien compris, tu ne l’auras plus jamais”. Les négociations à l’avance par les attachés de presse se démocratisent : “Ils sont terrorisés par les réseaux sociaux”.

Source : Télé-Loisirs