Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 5 chaînes débarquent pour tous les abonnés Freebox, mise à jour des serveurs Révolution, mini 4K, Delta et Pop

Free a lancé une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One. Les erreurs 502 aléatoires sur la page de débit de Freebox OS sont de l’histoire ancienne. Ainsi, vous pouvez désormais suivre la courbe de débit de votre Freebox sur Freebox OS, sans rencontrer de problème. Un autre souci dont nous vous avions fait part a été corrigé : l’incompatibilité entre la présence des termes “FAIL” et “OK” dans le nom de votre réseau WiFi et l’utilisation des répéteurs Free. Plus d’infos…