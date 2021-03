Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Les abonnés Freebox sauf Pop peuvent dès à présent et jusqu’au 28 mars accéder au premier épisode offert de la série Lazor Wulf d’Adult Swim sur l’Aktu Free.

C’est la même rengaine, chaque lundi ou presque, un nouvel épisode est à à découvrir sur vos Freebox. Cette fois, c’est en partenariat avec la chaîne privée Adult Swim que Free vous propose de découvrir le premier épisode de Lazor Wulf sur votre Freebox mini 4K, Révolution, Delta et One.

Adapté d’un comic à succès développé sur Tumblr, Lazor Wulf imagine les aventures excentriques d’une bande de loups dans un univers afro-retro-futuriste et… absurde, toujours ! Bercé par la lecture de BD et par la culture TV, grandissant auprès d’une famille nombreuse et toujours en mouvement, son créateur Henry Bonsu insuffle dans le show de nombreuses références pop et familiales et les détourne à la sauce Adult Swim. Lazor Wulf sert un concentré de « weird » et d’humour, avec sa vision acide de l’amitié et ses gags surréalistes.

Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home pour retrouver votre épisode gratuit. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home.

Avec ses séries cultes comme Rick & Morty, Samurai Jack, Robot Chicken ou Final Space, Adult Swim est proposé dans le pack TV Adult Swim + Toonami (chaîne TV disponible sur le canal 154) et Toonami Max (service de SVOD disponible également via freebox replay). Le reste de la série sera diffusée sur Adult Swim, dès le 16 mars.