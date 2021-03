Canal+ va lancer une nouvelle chaîne éphémère

Et une de plus. Canal+ s’apprête à dégainer le 1er avril une nouvelle chaîne digitale baptisée “Ciné+ Enquêtes”. Celle-ci sera éphémère.

“Elémentaire mon cher Watson”, la filiale de Vivendi proposera du 1er avril au 14 mai prochain, une nouvelle chaîne digitale “Ciné+ Enquêtes”, un corner spécial à retrouver sur myCanal.

Au programme, plus de 50 films (Sherlock Holmes, Les enquêtes du département V, Zodiac, OSS 117, The Pledge, A couteaux tirés, Brooklyn Affairs), ainsi qu’un documentaire exclusif “Comment Lemmy Caution et OSS117 ont sauvé les films d’espionnage made in France” de Sonia Medina et Alain Riou.

Il s’agira de la 14e déclinaison de Ciné+. Avec des thématiques variées, allant du cinéma italien, Bollywoodien et Anglais aux décennies cultes pour les cinéphiles, celles-ci proposent un large catalogue.

Les chaînes digitales Ciné+ sont disponibles sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si ces chaînes sont proposées sans surcoût, elles se sont disponibles que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).

Source : Megazap