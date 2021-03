Free lance une nouvelle énigme autour de l’ouverture d’un nouveau Free Center

L’opérateur enchaîne les annonces autour du développement de son réseau de boutiques. Après Metz la semaine dernière, Free révèle aujourd’hui l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center via une devinette.

Après avoir ouvert le 5 février sa 11e boutique à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 boutiques avec des inaugurations prévues prochainement dans une kyrielle de communes : Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique, ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais mais aussi à Roanne dans la Loire et Metz en Moselle.

Et ce n’est pas tout puisque Free annonce aujourd’hui l’implantation prochaine d’une boutique. L’indice, une énigme de 2016 présentant des galets. Le nouveau Free Center prendra place “5 ans plus tard, à 5 km plus au sud” que celui inauguré jadis.