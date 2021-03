Choc des smartphones dans la boutique Free Mobile : Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A52 5G ou Xiaomi Mi 10T ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 449 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A52 5G et Xiaomi Mi 10T, tous deux smartphones à 449 euros. Les deux premiers ont récemment fait leur apparition dans la boutique (en précommande pour le modèle Oppo). Le troisième profite d’une réduction de 50 euros. L’écran : Samsung

Tous les droits proposent la définition Full HD+, un taux de rafraîchissement au-delà des 60 Hz standards pour plus de fluidité et un poinçon plus discret que l’encoche goutte d’eau. Les diagonales d’affichage sont assez proches. Le Xiaomi Mi 10T offre le plus haut taux de rafraîchissement, mais les Samsung Galaxy A52 5G et Oppo Find X3 Lite combinent le taux de rafraîchissement élevé avec la technologie OLED pour un meilleur rendu des couleurs et de meilleurs contrastes. Au final, l’écran du Samsung Galaxy A52 5G nous apparaît ainsi le plus intéressant des trois.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52 5G (6,5 pouces, FHD+, OLED, 120 Hz et poinçon) Oppo Find X3 Lite (6,4 pouces, FHD+, OLED, 90 Hz et poinçon) Xiaomi Mi 10T (6,67 pouces, FHD+, IPS, 144 Hz et poinçon)

Performances en multimédia : Xiaomi

Le smartphone Xiaomi Mi 10T s’équipe d’un chipset haut de gamme, le Snapdragon 865, quand ses rivaux s’orientent vers le gros milieu de gamme, avec les Snapdragon Snapdragon 765G et Snapdragon 750G. Il remporte par conséquent cette manche. Dans tous les cas, les performances s’annoncent au rendez-vous et la compatibilité 5G au programme.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 865 et mémoire vive 6 Go) Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A52 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G et mémoire vive 6 Go)

La photo : Samsung

Le paquet sur la photo. Tous les trois affichent en effet un capteur principal 64 Mégapixels et deux d’entre eux embarquent un capteur photo 32 Mégapixels pour les selfies. Le Samsung A52 5G est celui combinant les deux aspects, tout en évitant le recours discutable à des modules 2 Mégapixels. Il annonce aussi de la polyvalence avec des capteurs l’ultra grand-angle et macro. Samsung remporte donc cette manche.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52 5G (64/12/5/5 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 10T (64/13/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo et Xiaomi

Pas facile de départager les Oppo Find X3 Lite et Xiaomi Mi 10T, le premier ayant comme sérieux atout sa charge à toute vitesse (à laquelle on prend vite goût) et le second son énorme batterie pour une solide autonomie (appréciable au moment de partir en week-end). Le Samsung Galaxy A52 5G ne démérite pas non plus, avec des capacité de batterie et puissance de charge plus qu’honnêtes.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Xiaomi Mi 10T (batterie 5 000 mAh et charge 33 Watts) Samsung Galaxy A52 5G (batterie 4 500 mAh et charge 25 Watts )

Le choix d’Univers Freebox : Samsung

Un choix pas vraiment évident, tant les rivaux ont mis le paquet. Notre choix se porte finalement sur le modèle Samsung qui n’a, ni le processeur le plus haut de gamme ni le haut de rafraîchissement le plus élevé au niveau de son écran, mais qui propose l’équation la plus intéressante. Il offre en effet la compatibilité 5G, l’écran AMOLED avec un haut taux de rafraîchissement, la haute définition en photo à l’avant comme à l’arrière, la batterie de bonne capacité et la charge rapide. Pour couronner le tout, il s’accompagne d’une interface One UI 3.1 basée sur Android 11, permet l’extension mémoire MicroSD, propose le rendu stéréo bienvenu en multimédia et affiche la certification IP67 pour l’étanchéité. On peut le dire, Samsung a frappé cette fois-ci.