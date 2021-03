Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une mise à jour sur la Freebox Pop, deux offres spéciales, la 5G à Paris

Free Mobile a lancé cette semaine une nouvelle offre sur le site Veepee, une vente privée avec un smartphone offert parmi plusieurs modèles et plusieurs marques disponible jusqu’au vendredi 26 mars à 6h00. Au choix, un Oppo A53s 128 Go noir, un Samsung Galaxy A12 64 Go noir et un Xiaomi Redmi Note 9S 64 Go gris pour tout abonnement au forfait Free Mobile 100 Go proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois. Plus d’infos…