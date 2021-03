Free lance officiellement sa 5G à Paris

Tout comme Orange, SFR et Bouygues Telecom, Free active ce matin son réseau 5G dans la capitale. Les opérateurs disposent de 80 antennes chacun.

“Il est 5G, Paris s’éveille, Free ouvre son réseau 5G aujourd’hui à Paris et …sans surcoût”, c’est par cette allusion à la mythique chanson de Jacques Dutronc que Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère de Free, annonce ce matin le top départ de la cinquième génération de téléphonie mobile dans la capitale, à la veille d’un confinement de 4 semaines.

Il est 5G, Paris s’éveille, 🎶 @free ouvre son réseau 5G aujourd’hui à Paris et …sans surcoà »t Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) March 19, 2021

Après avoir enfin conclu un accord avec la Mairie de Paris, les telcos disposent de plusieurs centaines de sites compatibles 5G à Paris intra-muros mais seuls 80 sites par opérateur sont dès aujourd’hui activés, pour des raisons pratiques. La raison, la Commission de concertation de la téléphonie mobile (CCTM), valide les dossiers des opérateurs par paquet de 40 antennes et seules deux commissions se sont tenues depuis la signature de la charte de téléphonie mobile.

Avoir un meilleur débit, c’est CAPITAL(E) !

Le plus grand réseau #5G de France est disponible à Paris. pic.twitter.com/RJ29WTZZIJ Free (@free) March 19, 2021

Pour sa part SFR estime couvrir 80% de la population avec ses sites 3,5 GHz, Bouygues Telecom assure de son côté une couverture 5G pour 3 Franciliens sur 4 soit plus de 9 millions de personnes. Les opérateurs espèrent désormais séduire les Parisiens, les startups et les personnes de passage avec leurs offres et des débits rapides. L’enjeu à présent est la densification du réseau, la 5G va enfin permettre de soulager la 4G dans la capitale, une zone très dense où la saturation de la quatrième génération de téléphonie mobile pend aux nez des telcos.