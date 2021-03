RNC Mobile : l’application idéale pour tout savoir sur les antennes Free Mobile fait le plein de nouveautés

Avis aux chasseurs d’antennes Free Mobile, l’application Android RNC Mobile reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour. Au programme, le support de la 5G et une cartographie active.

Après 1 mois passée entre les mains de bêta-testeurs, RNC Mobile débarque pour tous dans une nouvelle version estampillée 4.0.1-21398 sur le Google Play Store.

Au rang des nouveautés et des améliorations de l’application, la gestion de la 5G NSA (5G+4G), une cartographie active disponible dans le journal (bouton enregistrement) mais aussi la possibilité d’y exclure une ou plusieurs zones. A noter également, la refonte de la carte calquée sur le site web, une nouvelle fenêtre de filtres, (icône loupe de la carte), une galerie flambant neuve et un nouveau système d’envoi de photos. Et enfin pour couronner le tout, le moteur de test de débits a été optimisé. A ce propos, 20 threads sont désormais disponibles pour les tests de vitesse.





