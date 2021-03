Orange, Bouygues et SFR donnent le coup d’envoi de la 5G à Paris ce vendredi

Les trois opérateurs activeront dès demain une partie de leurs antennes 5G 3,5 GHz dans la capitale.

C’est parti pour les parisiens. Bouygues Telecom, SFR et Orange donnent demain le coup d’envoi de la nouvelle génération de téléphonie mobile dans la capitale, après avoir enfin conclu un accord avec la Mairie de Paris.

Les telcos affirment être “prêts depuis plusieurs mois” et disposer de plusieurs centaines de sites compatibles 5G en intra-muros. Seuls 80 sites par opérateurs seront activés demain, pour des raisons pratiques. En effet, la Commission de concertation de la téléphonie mobile (CCTM), valide les dossiers des opérateurs par paquet de 40 antennes et seules deux commissions se sont tenues depuis la signature de la charte de téléphonie mobile.

Le directeur général de SFR annonce ainsi “nous allons couvrir 80% de la population parisienne“. Les deux opérateurs ont choisi d’allumer les antennes 5G utilisant la 3.5 GHz, bande-fréquence “reine” pour la 5G. Ce choix est motivé par l’envie “d’offrir à nos clients les avantages liés à cette nouvelle technologie“, explique Gregory Rabuel. Orange, pour sa part, insiste sur l’utilisation de cette bande pour “consolider le réseau mobile et maintenir la qualité du réseau 4G déjà fortement sollicité par les franciliens et les parisiens“. “Orange déploie la 5G là où il existe un besoin pour accompagner au mieux l’évolution des modes de consommation des Français, de manière responsable et raisonnées“, précise Laurence Thouveny, directrice d’Orange île de France.

Orange ouvre dès le 19 mars son réseau #5G à #Paris en 3,5 GHz. La capitale vient grossir le rang des 235 communes d’ores et déjà déployées en 5G par Orange et, notamment, les 51 villes franciliennes de la petite couronne. pic.twitter.com/2RGkJXnvoG Orange France (@Orange_France) March 18, 2021

Bouygues Telecom pour sa part annonce une couverture de 3 franciliens sur 4, soit plus de 9 millions de personnes. Il couvre déjà 26 grandes villes de plus de 100 000 habitants ainsi que plus de 1200 communes en France.

Il reste à voir quand Free emboîtera le pas. Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad annonçait mardi dernier sa volonté d’activer la 5G Free ce week-end dans la capitale.

Source : Le Figaro