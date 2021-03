Un nouveau smartphone débarque en précommande chez Free Mobile

Vous pouvez d’ores et déjà pré-commander le Oppo Find X3 Lite sur le site internet de Free Mobile.

Le poids plume de la gamme Find X3 débarque, comme nous vous le révélions la semaine dernière, en précommande chez l’opérateur de Xavier Niel. Il s’agira du seul modèle de cette gamme disponible chez Free. Pour toute précommande jusqu’au 30 mars 2021, une paire d’écouteurs OPPO Enco X, d’une valeur de 149.99€ est offerte sur demande. La procédure pour en bénéficier est accessible via ce lien.

Le smartphone est proposé à 449€ au comptant, il est également possible de régler en 4 fois sans frais, moyennant une première commande de 113€, puis 3 fois 112€ sans frais. La version proposée offre 128 Go de stockage et un coloris Bleu astral.

Outre le chipset Snapdragon 765G apportant son processeur octa-core 2,4 GHz et son modem compatible 5G, ce smartphone propose un écran AMOLED 6,4 pouces Full HD+ 90 Hz, un stockage 128 Go, un quadruple capteur photo 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 300 mAh avec une charge 65 Watts. Pour la partie logicielle, on a un système Android 11 coiffé de l’interface ColorOS 11.1. Vous pouvez retrouver la fiche complète du smartphone ci-dessous.