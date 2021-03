Free Mobile : Oppo confirme l’arrivée d’un nouveau smartphone 5G dans la boutique

Sur les trois smartphones fraîchement annoncés par Oppo, un seul débarquera dans la boutique Free Mobile, un solide milieu de gamme compatible 5G et positionné sous la barre des 500 euros.

Ce jeudi 10 mars, Oppo a annoncé trois nouveaux smartphones compatibles 5G : un Find X3 Lite en solide milieu de gamme avec un chipset Snapdragon 765G, un Find X3 Neo en haut de gamme équipé d’un chipset Snapdragon 865 et un Find X3 Pro en haut de gamme embarquant un chipset Snapdragon 888. Ils arriveront fin mars en France, avec des prix respectifs de 449,90, 799,90 et 1 149,90 euros.

Interrogé par Univers Freebox, le constructeur a indiqué que seul le modèle Find X3 Lite sera disponible dans la boutique Free Mobile, dans sa version Bleu Astral, sachant qu’il existe une version Noir Starlight. Outre le chipset Snapdragon 765G apportant son processeur octa-core 2,4 GHz et son modem compatible 5G, ce smartphone propose un écran AMOLED 6,4 pouces Full HD+ 90 Hz, un stockage 128 Go, un quadruple capteur photo 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 300 mAh avec une charge 65 Watts. Pour la partie logicielle, on a un système Android 11 coiffé de l’interface ColorOS 11.1.