Netflix teste des restrictions pour limiter au maximum le partage de compte

Le leader mondial de la SVoD tente de sévir contre le partage de mots de passe avec un nouveau test.

Plus de 200 millions d’abonnés dans le monde et des idées derrière la tête qui pourraient bien bousculer le quotidien de beaucoup. Netflix réfléchit sérieusement à limiter au maximum les partages de mots de passe pour des raisons commerciales et de sécurité.

Le mastodonte américain a lancé récemment une phase de test à destination d’un nombre restreint d’abonnés. Celui-ci consiste a détecter qu’un utilisateur essaie d’utiliser le compte sans en être le propriétaire, un écran s’affiche alors lui demandant de confirmer qu’il est bien le souscripteur initial via un code e-mail/SMS ou de vérifier plus tard. Si ce dernier n’est n’est pas en mesure d’effectuer cette vérification, il ne pourra plus se connecter à ce compte.

De quoi limiter le nombre d’accès à l’heure où la pratique est largement répandue. En effet, il n’est pas toujours évident de contacter rapidement la personne détentrice du compte, que ce soit un proche, un ami d’un ami ou un membre de la famille. Le partage de mots de passe devrait par conséquent être limité par cette restriction.

O no. Netflix doing the purge ?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

A première vue, ce test ne vise que les utilisateurs sur les téléviseurs, les smartphones et tablettes ne sont pas concernés pour le moment. De son côté, Netflix préfère mettre l’accent sur sa volonté d’améliorer les mesures de sécurité autour de la protection et ainsi lutter contre les utilisations de comptes via des méthodes frauduleuses.

Il ne faut pas oublier également que les conditions d’utilisation de Netflix stipulent que son service SVoD est “pour votre usage personnel et non commercial uniquement et ne peut pas être partagé avec des personnes en dehors de votre foyer.” Mais cette mention reste floue. Des membres d’une même famille peuvent très bien ne pas vivre constamment sous le même toit.

Source : The Verge