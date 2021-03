Free Mobile : importante baisse de prix et accessoire offert sur l’achat d’un smartphone 5G disponible dans la boutique

Grosse baisse de prix et joli accessoire offert. L’achat de l’un des smartphones 5G disponibles dans la boutique Free Mobile devient plus intéressant.

L’Oppo Reno 4 est en effet proposé à 399 euros au comptant, au lieu de 549 euros. Soit une ristourne de 150 euros. On peut également l’acquérir en 4x sans frais (102 euros à la commande, puis 3 fois 99 euros) ou 24x sans frais (207 euros à la commande, puis 24 fois 8 euros)

Mais ça n’est pas tout puisqu’un casque Bang & Olufsen Beoplay H4 d’une valeur de 300 euros est offert.

Testé par Univers Freebox, l’Oppo Reno4 propose pour rappel un chipset Snapdragon 765G, un écran AMOLED 6,4 pouces FHD+, un capteur photo 48 Mégapixels au dos, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 020 mAh rechargeable en 65 Watts. Il se montre séduisant sur plusieurs aspects, dont son design sexy, sa finition exemplaire, ses performances en multimédia, sa charge filaire ultra rapide et son interface ColorOS très complète. Il laisse en revanche sur sa faim concernant l’écran et le son, avec l’absence du rafraîchissement rapide et du stéréo, bienvenus en multimédia.